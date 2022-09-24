Общество 24.09.2022 20:03
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24.09.2022 20:03
Сегодня в центре Новоаннинского Волгоградской области родные проводили своих мужей, сыновей, отцов и братьев, которых призвали по частичной мобилизации.
Как рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации, приходили целыми семьями, чтобы обнять, поплакать на плече у любимого человека и пожелать ему скорейшего возвращения живым и здоровым.
- Дух боевой, все понимаем, - говорили многие из призванных.
Кто-то успокаивал пожилую женщину:
- Мама, я вернусь!
Мобилизованных проводили глава района Николай Моисеев, а настоятель соборного храма Феофана Затворника Вышенского протоиерей Борис Ермаков благословил ребят, прочитав молитву о воинах и окропил святой водой. Слова напутствия защитникам Родины сказала и военный комиссар Галина Антонова.
- Верим, что мобилизованные мужчины, наши земляки, будут достойными продолжателями дела наших отцов и дедов, которые в годы Великой Отечественной войны защищали независимость нашей Родины, - эти слова были обращены к мужчинам, которые отправились защищать страну.
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