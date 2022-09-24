



Сегодня в центре Новоаннинского Волгоградской области родные проводили своих мужей, сыновей, отцов и братьев, которых призвали по частичной мобилизации.



Как рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации, приходили целыми семьями, чтобы обнять, поплакать на плече у любимого человека и пожелать ему скорейшего возвращения живым и здоровым.





- Дух боевой, все понимаем, - говорили многие из призванных.





Кто-то успокаивал пожилую женщину:





- Мама, я вернусь!







Мобилизованных проводили глава района Николай Моисеев, а настоятель соборного храма Феофана Затворника Вышенского протоиерей Борис Ермаков благословил ребят, прочитав молитву о воинах и окропил святой водой. Слова напутствия защитникам Родины сказала и военный комиссар Галина Антонова.





- Верим, что мобилизованные мужчины, наши земляки, будут достойными продолжателями дела наших отцов и дедов, которые в годы Великой Отечественной войны защищали независимость нашей Родины, - эти слова были обращены к мужчинам, которые отправились защищать страну.