Общество

Жара все высушила: Волжская ГЭС будет экономить воду до 10 октября

Общество 18.09.2022 16:34
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18.09.2022 16:34



Новый режим работы Волжской ГЭС в Волгоградской области продлится до 10 октября. Как сообщает ИА «Высота 102», до этой даты расходные показатели сброса воды установлены на отметке 4800-5000 куб. м/с с возможным снижением уровня в нижнем бьефе гидроузла ниже отметки минус 11 метров.
Сбросные расходы Волжской ГЭС ранее составляли 5800 - 6000 куб. м/с. 
Отмечается, что всему виной жаркий и засушливый август. Водохранилища Волжско-Камского каскада недополучили четверть нормы суммарного притока. Напомним, что в Волгоградской области в августе стояла 40-градусная жара.
- Воды поступило 8,8 км3 при норме 11,6 км3 и прогнозе 8,7-12,7 км3. Самый низкий приток был в Рыбинском, Горьковском и Угличском водохранилищах, - пояснили в Росводресурсы. 
Маловодные условия в бассейне Волги и Камы сохраняются, низкие уровни воды фиксируются на Ветлуге, Оке, Вятке. В первую декаду сентября выпало 20% нормы осадков. По прогнозу Росгидромета, суммарный приток в сентябре будет в пределах 75% нормы.
Новые режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада будут корректироваться при необходимости.
 

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