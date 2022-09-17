Снова танцы и концерты: 17 и 18 сентября Волгоград продолжит праздновать









В Волгограде на верхней террасе Центральной набережной 17 и 18 сентября пройдут мероприятия в рамках проекта «В сердце города». Начало мероприятий в 17-00, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.





Так, в субботу состоится традиционный танцевальный вечер «Встретимся у фонтана». Здесь выступит духовой оркестр, а горожане услышат шлягеры середины 20 века и другие любимые мелодии.







18 сентября пройдут выступления спортсменов и концерт ансамбля народных инструментов.







Напомним, в прошлые выходные Волгоград отпраздновал День города. Сегодня на «Волгоград Арене» пройдет музыкальный фестиваль.