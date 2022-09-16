В Волгограде 17 сентября изменят режим работы городского транспорта

В Волгограде завтра, 17 сентября, в связи с проведением музыкального фестиваля ParkSeason Fest внесут корректировки в режим работы общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», местные власти обещают усилить и продлить работу гортранспорта для максимального удобства горожан.

— После 22.00 интервал движения скоростного трамвая составит восемь минут. У остановок «Стадион «Волгоград Арена» по направлению как в северную, так и в южную части города пассажиров будут ждать троллейбусы № 8а, 9 и 10а общим количеством 13 единиц, — пояснили в мэрии Волгограда. — Также будет продлена работа автобусов № 6 и № 88. Оба маршрута отправятся с железнодорожного вокзала в 22.10 и 22.40 соответственно.

Как уточнили в горадмине, после 22.00 автобус № 2 выполнит три рейса в сторону Красноармейского района. Волгоградцы смогут отправиться в 22.20, 22.30 и 22.40. Работу автобусов № 21 продлят до 23.30. Автобусы, курсирующие по маршрутам № 35 и № 55 будут развозить волгоградцев до 23.10 и до 23.35 соответственно.

— Последний автобус по маршруту № 65 отправится в сторону микрорайона Жилгородок в 22.53, — добавили в администрации города-героя. — Для жителей юга города организуют дополнительный электропоезд «Краснооктябрьская — Шпалопропитка» с отправлением от станции «Мамаев Курган» в 22.45.

В мэрии Волгограда также пояснили, что на самом фестивале будут работать 120 волонтеров.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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