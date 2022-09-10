Флайбордисты показали эффектное шоу на набережной Волгограда









Эффектное флайборд-шоу показали спортсмены-экстремалы сегодня, 10 сентября, на набережной Волгограда в рамках празднования 433-летия города. Трюки на специальных досках участники шоу демонстрировали над Волгой. Восторженные зрители наблюдали за захватывающим преставлением, вооружившись мобильными телефонами. Выступление флайбордистов, которые в буквальном смысле летали над рекой, сопровождалось пиротехническими эффектами.

Как это было – в фоторепортаже ИА «Высота 102».

























































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»