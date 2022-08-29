Общество

В Иловлинском районе приостанавливают работы в полях из-за пожаров

Общество 29.08.2022 21:32
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29.08.2022 21:32



Администрация Иловлинского района Волгоградской области обратилась к фермерам с просьбой приостановить работы в полях до 31 августа. Разрешается только работа техники по опашке территории.  Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации района, это связано со сложной обстановкой, связанной с распространением пожаров.

Накануне, напомним, в Иловлинском районе степной пожар подобрался к нескольким населенным пунктам, детскому лагерю и базе отдыха. При тушении погиб начальник отдела ГОиЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин , еще трое сотрудников с ожогами были госпитализированы в волгоградскую больницу №25.

Сегодня из-за сильного ветра огонь охватил подступы к станице Новогригорьевской и хутору Краснодонский. С огнем боролись пожарные части, добровольные дружины и местные жители. Сложная ситуация с пожарами и в Михайловке.


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