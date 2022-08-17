В Волгоградской области готовыми к 1 сентября признали 90% школ

В управлении Роспотребнадзора перед 1 сентября проверили 860 общеобразовательных организаций, что составляет 99% от общего количества школ. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в адрес юридических лиц были выданы предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроками исполнения до начала 2022-2023учебного года, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Признаны готовыми к работе 90% от общего количества школ.

Для разработки планов мероприятий по улучшению материально-технической базы образовательных учреждений и подготовке их к новому учебному году в адрес глав администраций районов и городских округов направлена информация о санитарно-техническом состоянии объектов, пояснили в региональном управлении. При этом вопрос подготовки школ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции остается на контроле ведомства.

Справка. В Волгоградской области функционируют 873 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 264245 человек.

В 88% школ обучение планируется осуществлять в одну смену. Общеобразовательных учреждений, работающих в три смены, в области нет. 80% школ будут работать по пятидневной неделе.

Обучающиеся 1-4 классов по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях области будут обеспечены бесплатным горячим питанием.