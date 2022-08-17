Общество

Зачем усугублять? Главы волгоградских СНТ-должников заигрались в «кошки-мышки»

Общество 17.08.2022 11:09
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17.08.2022 11:09


14 июля президент России подписал закон, которым внесены поправки в ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд ….». Законодателем определена возможность передачи сетевого хозяйства в собственность организации электроснабжения, в госсобственность, либо в  собственность муниципалитета. По оценкам экспертов, это позволит избавиться от многолетней проблемы – изношенных электрических сетей, находящихся на балансе СНТ или бесхозных, но используемых садоводческими товариществами, и передать их в руки профессионалов.  
Между тем, сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области энергетики не всегда могут получить доступ к сетям на территории дачных сообществ. Опасаясь санкций, главы СНТ-должников блокируют такую возможность, усугубляя не только свое положение, но и положение рядовых садоводов. 

Взгляд  изнутри 
По словам собеседника информагентства, пожелавшего сохранить анонимность, ситуация в случае с некоторыми СНТ, умудряющимися  накапливать долги за электричество в размере нескольких сотен тысяч, зачастую доходит до абсурда. 
 – Все чаще и чаще председатели СНТ  и конкурсные управляющие начинают бегать от получения уведомлений о вводе ограничений. То у них не открывается электронная почта, на которую присылаются уведомления, то не работает телефон, не берутся трубки. В общем, применяются самые  смешные и детские уловки, чтобы не получить документ от энергоснабжающей организации, – говорит знакомый с ситуацией житель Волгограда. – А уж когда приходит время введения ограничений энергоснабжения,  начинаются «игры в прятки», которые выливаются в одно и то же – отказ от допуска энергетиков к исполнению непосредственных работ по вводу ограничений электроэнергии. И, естественно, составляется акт недопуска и т.д. При этом нередко по инициативе нерадивых  глав СНТ  поднимается шум: кипят эмоции, привлекаются общественники, СМИ, в отдельных случаях представители органов власти и прокуратуры и иных контролирующих организаций. Формируется мнение о негативном образе энергетиков как монополистов, которые только и делают, как хотят оставить бедных дачников без света, воды, разрушить все посадки, грядки и т.д. 
Все эти действия председателей СНТ-должников, уверен волгоградец, преследуют лишь одну цель –  отвести праведный гнев рядовых дачников и садоводов от своих персон  и собственного бездействия в решении проблем энергоснабжения.
 – Нередко так защищаются интересы отдельных предпринимателей, незаконно пользующихся электроэнергией, за которую в итоге расплачиваются простые члены СНТ, – добавляет источник информагентства. – Люди забывают, что за потребленную электроэнергию надо платить, как в магазине за хлеб или молоко, или иную потребляемую услугу. 

Влетит в копеечку 
В целом по Волгоградской области задолженность СНТ по электроэнергии уже превысила 300 миллионов рублей, а садоводы превратились в одну из самых проблемных категорий потребителей.  При этом вряд ли каждый дачник знает, что недопуск энергетиков может грозить в соответствии с действующим законодательством очень серьезным штрафом, который в итоге также ляжет на плечи рядовых садоводов.
Необеспечение доступа лиц, обязанных осуществлять действия по введению ограничения режима потребления электроэнергии, – это прямое нарушение закона, которое в соответствии со статьей 9.22 Кодекса об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 100 тысяч рублей. Размер штрафа на СНТ, как юридическое лицо, может достигать 200 тыс. руб. И выписывают такие неподъемные наказания уже отнюдь не энергетики. В спорные ситуации приходится вмешиваться Ростехнадзору. 
Здесь стоит упомянуть о том, что реальная юридическая практика складывается не в пользу недобросовестных потребителей. За последние 5 лет по заявлению «Волгоградэнергосбыта» инспекторами НВУ «Ростехнадзор», к примеру, вынесено 98 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 180 тысяч руб. 

Не проще навести порядок? 
Всего за три месяца, с мая по июль этого года, в Волгоградской области энергетиками направлены в адрес СНТ  56 уведомлений о введении ограничений режима потребления электроэнергии. При этом большинство из них направлено повторно. За этот же период составлено 7 актов недопуска энергетиков на территории дачных сообществ, отключения произведены еще в 10 СНТ. 
На наш взгляд, недопуск к сетям энергетиков  только усугубляет проблему, – прокомментировали ситуацию в «Волгоградэнергосбыте», – отключение рано или поздно все равно будет произведено. Но при этом садоводческому обществу такие действия председателя или конкурсного управляющего грозят крупным  штрафом. 
Только под страхом отключений либо уже в случаях принятия кардинальных мер, уточняют в компании, СНТ прощаются с долгами.  С мая по июль режим ограничений отменен для двух десятков СНТ.
Со своей  стороны  энергетики постоянно ведут разъяснительную работу для членов проблемных СНТ и их руководства по наведению порядка со сбором платежей и погашением задолженности. Личные встречи, консультации, помощь словом и методическими материалами – все это способно помочь добросовестным, но попавшим в непростую финансовую ситуацию садоводам, в работе с должниками внутри самих товариществ, налаживании действенного контроля в СНТ за потреблением энергоресурсов и в обновлении энергосетей. Более трех десятков садоводческих товариществ выбрали для себя возможность передать инженерные сети в руки профессионалов, 12 тысяч членов СНТ решили  заключить прямые договора энергоснабжения с ПАО «Волгоградэнергосбыт».  

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