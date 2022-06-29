Расследования

СК возбудил дело после гибели матери и двоих детей в Волгограде

Расследования 29.06.2022 21:38
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29.06.2022 21:38


СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело после гибели матери и двоих детей в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась сегодня, 29 июня, у дома № 140 по улице Исторической. 


— По данному факту первый отдел по расследованию особо важных дел областного управления СК РФ возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух или более лиц, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — На место выехал руководитель регионального управления СКР Василий Семенов.

Предварительно установлено, что вечером 29 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаруженных возле дома № 140 по улице Исторической трупах 32-летней женщины и двух малолетних детей. 

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


Жильцы дома, где случилась трагедия, сообщили журналистам информагентства, что женщина выбросила детей из окна, а после этого упала сама с высоты примерно 16-го этажа. 

Один из очевидцев трагедии, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что мать задушила детей на лестничной площадке, а после выбросила с высоты уже мертвых малышей. По некоторой информации, погибшие — девочки в возрасте 5 и 7 лет. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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