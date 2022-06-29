СК возбудил дело после гибели матери и двоих детей в Волгограде

СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело после гибели матери и двоих детей в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась сегодня, 29 июня, у дома № 140 по улице Исторической.





— По данному факту первый отдел по расследованию особо важных дел областного управления СК РФ возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух или более лиц, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — На место выехал руководитель регионального управления СКР Василий Семенов.

Предварительно установлено, что вечером 29 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаруженных возле дома № 140 по улице Исторической трупах 32-летней женщины и двух малолетних детей.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.





Жильцы дома, где случилась трагедия, сообщили журналистам информагентства, что женщина выбросила детей из окна, а после этого упала сама с высоты примерно 16-го этажа.

Один из очевидцев трагедии, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что мать задушила детей на лестничной площадке, а после выбросила с высоты уже мертвых малышей. По некоторой информации, погибшие — девочки в возрасте 5 и 7 лет.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»