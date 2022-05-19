







Коммунальщики устраняют аварию на магистральном водопроводе, который снабжает ресурсом город Котово Волгоградской области. Как сообщили в региональном комитете ЖКХ, сегодня, 19 мая, произошло повреждение трубы диаметром 500 мм.

В ведомстве уверяют, что при этом вода продолжает подаваться населению и объектам инфраструктуры на пониженном давлении.

Однако жители Котово, которые дозвонились в редакцию, утверждают, что проблема с водоснабжением все же есть. Некоторые жители и социальные учреждения успели набрать воду в емкости, что сейчас их и выручает.

Аварию устраняет бригада ООО «Водоканал». Работы планируют завершить к 19:00, после чего система начнет заполняться водой.



