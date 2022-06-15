В райцентре Волгоградской области объявили режим экономии воды

Общество 15.06.2022 19:40
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15.06.2022 19:40
На кардинальные меры вынуждены были пойти власти Новоаннинского Волгоградской области из-за вышедшей из строя скважины. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципалитете, для равномерной подачи воды мэрией города принято решение приостанавливать водоснабжение ежедневно с 23:00 до 06:00.
При этом жителей утешили – если пойдет дождь и не будет необходимости поливать огороды, то воду ночью отключать не будут.
Власти заверяют, что решают вопрос с восстановлением работоспособности проблемной скважины и обещают отремонтировать ее в кратчайшие сроки.
Проблемы с водой в Новоаннинском наблюдаются уже несколько дней. В ночь с 13 на 14 июня водоснабжение райцентра уже прекращалось. Однако перебои с ресурсом продолжаются.
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