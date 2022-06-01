Сухой закон введен на сутки в Волгоградской области

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей в Волгоградской области введены ограничения на розничную продажу алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный закон, запрет в праздник действует на протяжении суток.

Ограничения действуют в зонах отдыха, туризма, и местах для занятий физкультурой и спортом. Продажа запрещена в стационарных торговых точках, которые располагаются в многоквартирных домах.

Напомним, согласно закону, в регионе запрещено продавать спиртные напитки 25 января - в День российского студенчества, в Международный день защиты детей — 1 июня, в День Молодежи — 27 июня и 1 сентября — в День знаний.