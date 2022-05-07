Врачи сообщили о состоянии 4 пострадавших в ДТП под Волгоградом

В Михайловской ЦРБ Волгоградской области врачи борются за жизни четверых пострадавших в ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Авария произошла рано утром на 834 километре автодороги. Младенец и трое взрослых госпитализированы.

— В Михайловскую ЦРБ поступило четверо пострадавших, среди них 9-месячный ребенок — помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии также поместили в реанимационное отделение, — прокомментировали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние 39-летнего мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один мужчина в возрасте 32 лет также находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительный данным областного главка МВД, в момент столкновения автомобилей Kia Cerato и Lada за рулем отечественной легковушки находилась женщина.

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