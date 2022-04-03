Экономика

Супермаркеты в Волгограде не спешат отменять ограничения на продажу в одни руки

Экономика 03.04.2022 19:28
03.04.2022 19:28


Торговые сети в Волгоградской области не торопятся снимать введенные месяц назад ограничения на продажу в одни руки сахара, соли, муки, риса, гречки, кур, детской бытовой химии и подгузников. Волгоградцы недоумевают, с чем связано такое решение, поскольку повышенного спроса на эти товары уже нет, а на полках присутствует достаточное количество, сообщает ИА «Высота 102».

– Странно, что в «Магните» и даже в крупной «Ленте» до сих пор висят объявления об ограничениях, – пожаловался житель Волгограда Николай Дроботов. – Пенсионеры уже не скупают сахар и муку пачками, в магазинах спокойно, а купить больше трех пачек все равно не дают.


Лимит на продажу в одни руки был введен в супермаркетах с одобрения Минпромторга и Минсельхоза в первые дни марта, по официальной версии, для борьбы с перекупщиками. Тогда же в Волгоградской области, как и в других регионах России, возник ажиотажный спрос на некоторые продукты и предметы первой необходимости, в частности, сахар, муку, прокладки, лекарства.

Сейчас ситуация стабилизировалась: на полках магазинов в достаточном количестве и сахара, и муки, и других товаров, хотя и по возросшим ценам, в чем убедились журналисты в ходе рейда на уходящей неделе. Тем не менее, по каким-то причинам некоторые ретейлеры удерживают ограничения на продажу в одни руки.

В гипермаркетах «Лента» по-прежнему невозможно купить больше трех пачек сахара-песка и сахара-рафинада за один раз. Не отпускают одному покупателю больше 5 единиц товаров из категории детской бытовой химии – крема, шампуни, пенки для ванн. Родители малышей ограничены в покупке одноразовых подгузников – не больше трех пачек в одной корзине.

В «Магните» на подгузники лимит еще меньше – две пачки. Волгоградцам также не продают больше 5 кг куриных тушек, больше 5 кг сахара-песка в одной упаковке или 3 кг в килограммовых пачках. Разрешено купить за один раз не более 3 кг муки, соли, риса, гречки, не более 3 коробок рафинада и 3 бутылок подсолнечного масла.


Примечательно, что введенные так же месяц назад ограничения в «Ашане» и «Пятерочке» уже отменили. С полок исчезли соответствующие объявления, кончился и ажиотажный спрос на эти товары – прилавки если не ломятся от объема и ассортимента, то точно не пустуют. Вместе с тем, цены на продукты и предметы первой необходимости контролируют чиновники – выходят на рейды и собирают информацию от волгоградцев через чат-бот в Telegram.

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