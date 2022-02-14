РУСАЛ поддержит в Волгограде 5 волонтёрских проектов

Общество 14.02.2022 14:03 Новости компаний
0
14.02.2022 14:03 Новости компаний
По итогам конкурса «Помогать просто» в регионах, где работают предприятия РУСАЛа, 64 волонтёрских проекта получат финансирование на реализацию добровольческих инициатив. Пять проектов будет реализовано в Волгограде.
Участники конкурса — социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из восьми регионов России — представили на рассмотрение экспертной комиссии 199 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищёнными группами населения – детьми-сиротами в детских домах и социальных учреждениях, детьми с тяжёлыми заболеваниями, многодетными, неблагополучными семьями, людьми старшего поколения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также направленные на восстановление памятников архитектуры, благоустройство мест памяти и решение силами волонтёров проблем бездомных животных. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.
Самое востребованное направление в заявочной кампании 2021 года — построение инклюзивной среды для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья: инклюзивные мастерские для подростков и взрослых с ментальными особенностями и аутизмом, создание и оснащение существующих пространств для детей с особенностями развития, поддержка театральных мастерских для актеров-любителей.
В Волгограде в рамках этого направления команда проекта «Волшебный мир особенных людей» обучит детей, находящихся в социальных учреждениях мастерству дубляжа - чтению по ролям, озвучиванию и дублированию сказок, детских историй. А знакомство с творчеством "особых" актеров, их успехами и занятиями театральной деятельностью даст возможность детям с ОВЗ в рамках проекта «Прожектор особого театра» попробовать себя в роли актеров в инклюзивных спектаклях.
2022 год, объявленный Годом культурного наследия народов России, сделал актуальным краеведческое направление волонтерской деятельности.
Проект "Народная настольная игра "Культурный код: Волгоградская область" представляет собой комплекс мероприятий по созданию для подростков и молодежи уникальной версии настольной игры по поиску ключа к понимаю культуры нашего региона. Роль волонтеров в данном проекте - поиск и изучение материалов, относящихся к духовному наследию.
Работа проектной лаборатории под девизом «Автограф - оставь свой след в истории» поможет организоватьмолодежное креативное пространство на базе подростково-молодежного клуба Тракторозаводского районадля детей из многодетных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этого проекта также пройдут мероприятия в стиле «Антикафе».
Также расширится круг серебряных волонтеров, создающих на общественных пространствах живые природные уголки.
Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и полный список победителей можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/.
Напомним, традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаска. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.
Справка. Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Она также включает в себя грантовый конкурс и акцию по озеленению «Зеленая волна», экологический марафон «День реки», ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерские мероприятия в рамках деятельности Национального совета по корпоративному волонтерству, участником которого является РУСАЛ.
География конкурса «Помогать просто» охватывает следующие регионы присутствия компании РУСАЛ: Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Дивногорск, Красноярск, Таежный, Шарыповский район), Волгоградская область (Волгоград), Иркутская область (Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск), Ленинградская область (Бокситогорск), Мурманская область (Кандалакша), Свердловская область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (Саяногорск).
Реклама
«Сразу попал в реанимацию»: 30-летний непривитый волгоградец скончался от коронавируса14.02.2022 14:50
Общество 14.02.2022 14:50
Волгоградский автовокзал прописался в цоколе девятиэтажки14.02.2022 14:07
Общество 14.02.2022 14:07
Волгоградцы разошлись во мнениях о новых правилах выгула собак14.02.2022 11:25
Общество 14.02.2022 11:25
Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысяч14.02.2022 10:14
Общество 14.02.2022 10:14
В Волгоградской области осталось всего восемь школ на карантине14.02.2022 09:58
Общество 14.02.2022 09:58
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской области14.02.2022 09:42
Общество 14.02.2022 09:42
Волгоградская область поднялась на два пункта в рейтинге качества жизни регионов14.02.2022 08:17
Общество 14.02.2022 08:17
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию два новых дома в Волгограде14.02.2022 07:01
Общество 14.02.2022 07:01
Закупку на проектирование спортивного кластера отменили в Волгограде13.02.2022 20:08
Общество 13.02.2022 20:08
Депутат Госдумы от Волгоградской области высказался за эвтаназию агрессивных собак13.02.2022 17:02
Общество 13.02.2022 17:02
Для любимых и любящих: Ворошиловский торговый центр приглашает к розыгрышу призов13.02.2022 17:00
Общество 13.02.2022 17:00
Известный книжный магазин в Волгограде может остаться без помещения на улице Мира13.02.2022 15:56
Общество 13.02.2022 15:56
Безмасочник доехал до Мамаева кургана в Волгограде за 7500 рублей13.02.2022 14:17
Общество 13.02.2022 14:17
Волгоградской области выделят деньги на выявление штамма «омикрон»13.02.2022 14:16
Общество 13.02.2022 14:16
Скончался 50-летний председатель Котельниковского суда13.02.2022 08:02
Общество 13.02.2022 08:02
Реклама