Общество

РУСАЛ поддержит в Волгограде 5 волонтёрских проектов

Общество 14.02.2022 14:03 Новости компаний
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14.02.2022 14:03 Новости компаний


По итогам конкурса «Помогать просто» в регионах, где работают предприятия РУСАЛа, 64 волонтёрских проекта получат финансирование на реализацию добровольческих инициатив. Пять проектов будет реализовано в Волгограде.
Участники конкурса — социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из восьми регионов России — представили на рассмотрение экспертной комиссии 199 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищёнными группами населения – детьми-сиротами в детских домах и социальных учреждениях, детьми с тяжёлыми заболеваниями, многодетными, неблагополучными семьями, людьми старшего поколения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также направленные на восстановление памятников архитектуры, благоустройство мест памяти и решение силами волонтёров проблем бездомных животных. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.
Самое востребованное направление в заявочной кампании 2021 года — построение инклюзивной среды для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья: инклюзивные мастерские для подростков и взрослых с ментальными особенностями и аутизмом, создание и оснащение существующих пространств для детей с особенностями развития, поддержка театральных мастерских для актеров-любителей.
В Волгограде в рамках этого направления команда проекта «Волшебный мир особенных людей» обучит детей, находящихся в социальных учреждениях мастерству дубляжа - чтению по ролям, озвучиванию и дублированию сказок, детских историй. А знакомство с творчеством "особых" актеров, их успехами и занятиями театральной деятельностью даст возможность детям с ОВЗ в рамках проекта «Прожектор особого театра» попробовать себя в роли актеров в инклюзивных спектаклях.
2022 год, объявленный Годом культурного наследия народов России, сделал актуальным краеведческое направление волонтерской деятельности.
Проект "Народная настольная игра "Культурный код: Волгоградская область"  представляет собой комплекс мероприятий по созданию для подростков и молодежи уникальной версии настольной игры по поиску ключа к понимаю культуры нашего региона.  Роль волонтеров в данном проекте - поиск и изучение материалов, относящихся к духовному наследию.
Работа проектной лаборатории под девизом «Автограф - оставь свой след в истории» поможет организоватьмолодежное креативное пространство на базе подростково-молодежного клуба Тракторозаводского районадля детей из многодетных  семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этого проекта также пройдут мероприятия в стиле «Антикафе».
Также расширится круг серебряных волонтеров, создающих на общественных пространствах живые природные уголки.
Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и полный список победителей можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/.
Напомним, традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаска. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.
Справка. Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Она также включает в себя грантовый конкурс и акцию по озеленению «Зеленая волна», экологический марафон «День реки», ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерские мероприятия в рамках деятельности Национального совета по корпоративному волонтерству, участником которого является РУСАЛ.
География конкурса «Помогать просто» охватывает следующие регионы присутствия компании РУСАЛ: Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Дивногорск, Красноярск, Таежный, Шарыповский район), Волгоградская область (Волгоград), Иркутская область (Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск), Ленинградская область (Бокситогорск), Мурманская область (Кандалакша), Свердловская область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (Саяногорск).

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