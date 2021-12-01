Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

Экономика 01.12.2021 16:26 Новости компаний
0
01.12.2021 16:26 Новости компаний
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор.
Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6% годовых.
Накопительный счет можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка.
Реклама
"Магнит" арендовал 58 магазинов "Радеж" в Волгоградской области01.12.2021 16:41
Экономика 01.12.2021 16:41
ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников01.12.2021 13:03
Экономика 01.12.2021 13:03
Банк «Открытие» упростил снятие наличных для корпоративных клиентов01.12.2021 12:41
Экономика 01.12.2021 12:41
На производстве в Садах Придонья появился новый робот01.12.2021 12:33
Экономика 01.12.2021 12:33
Банк «Открытие» отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard01.12.2021 11:19
Экономика 01.12.2021 11:19
РУСАЛ: ALLOW вошел в Лигу зеленых брендов01.12.2021 10:39
Экономика 01.12.2021 10:39
Сбер приглашает на первый ESG Science Slam01.12.2021 10:39
Экономика 01.12.2021 10:39
Преподаватели Волгоградских вузов стали выпускниками Летней цифровой школы Сбербанка01.12.2021 09:38
Экономика 01.12.2021 09:38
ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки01.12.2021 09:25
Экономика 01.12.2021 09:25
Клиенты Сбербанка в Поволжье совершили уже более 7 млн операций через SberPay01.12.2021 08:54
Экономика 01.12.2021 08:54
Сбер рассказал инвесторам о своей ESG-трансформации30.11.2021 13:21
Экономика 30.11.2021 13:21
ВТБ: российский рынок депозитов в 2022 году вырастет впервые за три года30.11.2021 12:41
Экономика 30.11.2021 12:41
Сбербанк в Волгоградской области в текущем году увеличил выдачу кредитных бизнес-карт30.11.2021 11:35
Экономика 30.11.2021 11:35
СберЛизинг обеспечит поставку специальной дорожной техники для Волгоградского региона30.11.2021 11:00
Экономика 30.11.2021 11:00
ВТБ предлагает продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников30.11.2021 10:17
Экономика 30.11.2021 10:17
Реклама