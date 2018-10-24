Общество 24.10.2018 17:29
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24.10.2018 17:29
Сигналы о частичной или полной невыплате зарплаты поступили от воспитателей детских садов Волгоградской области в ОНФ России. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ОНФ, - сообщает ИА «Высота 102», помимо Волгоградской подобные сообщения фиксировались в Вологодской, Калининградской, Кировской областях, Забайкальском и Красноярском краях, республиках Башкортостан и Мордовия. Также воспитатели отмечали, что финансовые обязательства перед ними не всегда выполняются. Так, 37% опрошенных указали, что сталкивались с неправильным расчетом зарплаты, 9% – с частичной невыплатой, 5% – с незапланированными зачислениями, 2% – с полной невыплатой заработной платы.
Кроме того, более 85% воспитателей детских садов трудятся сверхурочно. Это на 10% больше, чем в прошлом году. По-прежнему встречаются переполненные группы, а также группы с детьми разного возраста. Свою заработную плату 70% воспитателей считают ниже зарплаты в школах. В результате ежегодного мониторинга «Зарплата и нагрузка работников дошкольных организаций», проведенного экспертами Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования», половина опрошенных, чтобы заслужить премию, вынуждены заниматься работой, которая не входит в их должностные обязанности, в том числе убирать территорию, мыть полы. Почти всем воспитателям приходится хотя бы время от времени приобретать игрушки, моющие средства, канцелярские товары за свой счет. При этом о том, что их заработная плата ниже средней оплаты труда в сфере общего образования, заявили 70% опрошенных педагогов. Всего в опросе приняли участие 1 200 педагогов из 78 регионов страны.
Как подчеркнули в ОНФ, президент России Владимир Путин еще в 2012 году поручил довести зарплату воспитателей до средней заработной платы в сфере общего образования в каждом регионе. Но, согласно данным Росстата, этот разрыв сейчас только увеличивается: соотношение составляет 88,5% от средней зарплаты против 94,3% в 2014 г.
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