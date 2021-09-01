Учебный год в Волгоградской области начнется с ливней и града





Ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23-28 м/с прогнозируют синоптики Волгоградского ЦГМС 1-3 сентября. Непогода ожидается в отдельных районах Волгоградской области, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности, в частности, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, не приближаться к оборванным электропроводам. При аварии на электросетях следует звонить в региональную энергокомпанию по телефону 8-800-100-70-60. В случае возникновения опасной ситуации необходимо вызывать пожарно-спасательную службу по телефону 101.