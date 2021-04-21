ОЗУ для гейминга: экстремальный разгон от Crucial*





Торговая марка Micron1 относится к немногим поставщикам оперативной памяти для игровых ПК, которая разрабатывается по уникальным технологиям из собственных элементов. Комплекты оперативки с низкими таймингами Ballistix получили широкое распространение в геймерской индустрии, составив конкуренцию для продукции других именитых брендов.

Линейка Crucial Ballistix

2 разработана для экстремального разгона компьютерного «железа». Ее выбирают поклонники современных игр со сложной архитектурой и трехмерной графикой, которые не хотят ограничивать себя в погружении в игровой сюжет и мечтают выйти на новый уровень в любимой сфере деятельности. Игровая оперативная память из серии Crucial Ballistixразработана для экстремального разгона компьютерного «железа». Ее выбирают поклонники современных игр со сложной архитектурой и трехмерной графикой, которые не хотят ограничивать себя в погружении в игровой сюжет и мечтают выйти на новый уровень в любимой сфере деятельности.

В конструкции ОЗУ (оперативное запоминающее устройство – прим. ред.) для гейминга от Crucial используется уникальная технология отвода тепловой энергии с помощью алюминиевого элемента с анодированным покрытием, который имеет красно-белую или черную расцветку. Кроме того, планка совместима с технологией xmp 2.0 для мгновенного разгона.

Модули Crucial Ballistix обеспечивают 100% совместимость с системами Intel3 и AMD4.

В распоряжении пользователя – фирменное программное обеспечение для настройки светодиодной подсветки. Элементы Sodimm5 предоставляют эффективное повышение производительности лэптопа.

Серия Crucial Ballistix Max – для тех, кто привык брать от жизни все

Планки игровой памяти Crucial Ballistix Max адаптированы под критический разгон технических мощностей компьютера. Они построены на базе новейшей матрицы от Micron и обладают ограниченной пожизненной гарантией. Серия выпускалась для той категории геймеров, которые подвергают свои ПК экстремальному разгону и любят бить мировые рекорды в разных состязаниях.

Модули обладают оригинальным геймерским дизайном с возможностью индивидуализации подсветки. Компания предоставляет специальный софт для настройки схемы и яркости освещения.

Для отвода тепла задействованы алюминиевые аноды, а температурные датчики следят за отклонением от допустимых показателей. В линейке доступны планки памяти в разных конфигурациях, совместимые с интерфейсами Intel и AMD. Объем памяти планок 8 Гб и 16 Гб.

На каждую модель предлагается ограниченная пожизненная гарантия, хотя надо иметь в виду, что при скачке напряжения или тактовой частоты память может выйти из строя. Кстати, в Германии гарантия действует 10 лет с момента оформления заказа.

* Круциал

1 – Микрон

2¬ – Баллистикс

3 – Интел

4 – АМД

5 – Содиумм