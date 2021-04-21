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ОЗУ для гейминга: экстремальный разгон от Crucial*

Телеком 21.04.2021 11:26 Реклама
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21.04.2021 11:26 Реклама


Торговая марка Micron1 относится к немногим поставщикам оперативной памяти для игровых ПК, которая разрабатывается по уникальным технологиям из собственных элементов. Комплекты оперативки с низкими таймингами Ballistix получили широкое распространение в геймерской индустрии, составив конкуренцию для продукции других именитых брендов.
Линейка Crucial Ballistix
Игровая оперативная память из серии Crucial Ballistix2  разработана для экстремального разгона компьютерного «железа». Ее выбирают поклонники современных игр со сложной архитектурой и трехмерной графикой, которые не хотят ограничивать себя в погружении в игровой сюжет и мечтают выйти на новый уровень в любимой сфере деятельности.
В конструкции ОЗУ (оперативное запоминающее устройство – прим. ред.) для гейминга от Crucial используется уникальная технология отвода тепловой энергии с помощью алюминиевого элемента с анодированным покрытием, который имеет красно-белую или черную расцветку. Кроме того, планка совместима с технологией xmp 2.0 для мгновенного разгона.
Модули Crucial Ballistix обеспечивают 100% совместимость с системами Intel3 и AMD4.
В распоряжении пользователя – фирменное программное обеспечение для настройки светодиодной подсветки. Элементы Sodimm5 предоставляют эффективное повышение производительности лэптопа.
Серия Crucial Ballistix Max  – для тех, кто привык брать от жизни все 
Планки игровой памяти Crucial Ballistix Max адаптированы под критический разгон технических мощностей компьютера. Они построены на базе новейшей матрицы от Micron и обладают ограниченной пожизненной гарантией. Серия выпускалась для той категории геймеров, которые подвергают свои ПК экстремальному разгону и любят бить мировые рекорды в разных состязаниях.
Модули обладают оригинальным геймерским дизайном с возможностью индивидуализации подсветки. Компания предоставляет специальный софт для настройки схемы и яркости освещения.
Для отвода тепла задействованы алюминиевые аноды, а температурные датчики следят за отклонением от допустимых показателей. В линейке доступны планки памяти в разных конфигурациях, совместимые с интерфейсами Intel и AMD. Объем памяти планок  8 Гб и 16 Гб.
На каждую модель предлагается ограниченная пожизненная гарантия, хотя надо иметь в виду,  что при скачке напряжения или тактовой частоты память может выйти из строя. Кстати,  в Германии гарантия действует 10 лет с момента оформления заказа.
* Круциал
1 – Микрон
2¬ – Баллистикс
3 – Интел
4 – АМД
5 – Содиумм
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/

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