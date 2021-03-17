



В целях профилактики инфекционных заболеваний на железнодорожных вокзалах станций Котельниково и Урюпино проведена комплексная дезинфекционная обработка.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, при проведении дезинфекции особое внимание было уделено поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки, табло и досмотровое оборудование. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые безопасны для людей и животных.

Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.