Общество 17.03.2021 14:21 Новости компаний
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17.03.2021 14:21 Новости компаний
В целях профилактики инфекционных заболеваний на железнодорожных вокзалах станций Котельниково и Урюпино проведена комплексная дезинфекционная обработка.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, при проведении дезинфекции особое внимание было уделено поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки, табло и досмотровое оборудование. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые безопасны для людей и животных.
Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.
В целях минимизации риска распространения инфекционных заболеваний на территории вокзалов Котельниково и Урюпино постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию, установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, а также организована реализация средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и дезинфицирующие средства).
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