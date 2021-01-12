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«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21

Телеком 12.01.2021 17:00
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12.01.2021 17:00


«Яндекс» договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) . С 14 января 2021 года матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома».
Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Матч ТВ» покажет избранные игры. Новый сезон НХЛ начнется 13 января 2021 года (первый матч состоится в 01:30 14 января по московскому времени).
На «Яндексе» и в видеосервисе Wink всем зрителям, не только подписчикам, бесплатно будут доступны хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи. Например, вечером 17 января болельщики смогут увидеть противостояние звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина в матче «Питтсбург» — «Вашингтон» (трансляция будет на «Яндексе», в Wink и на «Матч ТВ»).
«“Яндекс” объединяет усилия с экспертами рынка — “Ростелекомом” и Wink, которые показали успехи в продвижении UFC в России, и “Матч ТВ”, который много лет рассказывает о спорте российским зрителям. Вместе мы хотим создать удобный и востребованный продукт вокруг такого важного для нашей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и IT-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея», — сказала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.
«Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХЛ важнейшие роли играют российские игроки, поэтому наши болельщики всегда с огромным интересом следят за событиями лиги. Мы рады предоставить пользователям Wink максимум трансляций и дополнительной информации о НХЛ», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
«Много прекрасных российских хоккеистов играет в НХЛ. Благодаря партнёрству с Яндексом часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире „Матч ТВ“, а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала», — считает заместитель генерального директора «Матч ТВ» Александр Вайнштейн.

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