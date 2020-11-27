Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещений





Только за октябрь текущего года жители региона получили отправления с помощью простой электронной подписи более 460 тысяч раз. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе АО "Почта России", самые активные пользователи услуги – клиенты Волгоградского, Волжского, Камышинского, Николаевского, Жирновского и Котельниковского почтамтов.

В настоящее время все больше клиентов Почты России в Волгоградской области получают посылки и заказные письма без документов по предъявлению кода из смс или push-уведомления в мобильном приложении.

Оформить электронную подпись можно в любом почтовом отделении. Клиент может прийти в отделение почты с паспортом и заполнить анкету у оператора связи. Оформление также доступно в мобильном приложении Почты России, на сайте компании и на портале Госуслуг.

«К простой электронной подписи подключились уже почти 750 тысяч жителей региона, - отметил директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев. – Основное преимущество данной услуги - возможность получать почтовые отправления без предъявления бумажных документов, соответственно, сокращается время пребывания в почтовом отделении».

Следует отметить, что с точки зрения защиты персональных данных сервис простой электронной подписи абсолютно безопасен. Все данные клиента передаются по защищенным каналам связи и хранятся в привязке к единому профилю клиента.