Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещений
Общество 27.11.2020 09:02 Новости компаний
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27.11.2020 09:02 Новости компаний
Только за октябрь текущего года жители региона получили отправления с помощью простой электронной подписи более 460 тысяч раз. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе АО "Почта России", самые активные пользователи услуги – клиенты Волгоградского, Волжского, Камышинского, Николаевского, Жирновского и Котельниковского почтамтов.
В настоящее время все больше клиентов Почты России в Волгоградской области получают посылки и заказные письма без документов по предъявлению кода из смс или push-уведомления в мобильном приложении.
Оформить электронную подпись можно в любом почтовом отделении. Клиент может прийти в отделение почты с паспортом и заполнить анкету у оператора связи. Оформление также доступно в мобильном приложении Почты России, на сайте компании и на портале Госуслуг.
«К простой электронной подписи подключились уже почти 750 тысяч жителей региона, - отметил директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев. – Основное преимущество данной услуги - возможность получать почтовые отправления без предъявления бумажных документов, соответственно, сокращается время пребывания в почтовом отделении».
Следует отметить, что с точки зрения защиты персональных данных сервис простой электронной подписи абсолютно безопасен. Все данные клиента передаются по защищенным каналам связи и хранятся в привязке к единому профилю клиента.
Во многих крупных отделениях региона внедрена предварительная запись на посещение. Клиент сам выбирает удобное время визита в почтовое отделение. Кроме того, для комфортного распределения потока клиентов наиболее востребованные отделения связи в крупных населенных пунктах переведены на 7-дневную рабочую неделю. Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте и в мобильном приложении компании.
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