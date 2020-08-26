«За август платить нечем»: знаменитые Сурские бани в Волгограде на грани разорения





Сотрудникам знаменитых Сурских бань в Волгограде нечем платить зарплату. Как рассказала ИА «Высота 102» главный бухгалтер ООО «Фирма «Султан» Евдокия Рожкова, из-за действующего запрета, введенного еще в марте в связи с эпидемией коронавируса, Сурские бани, как и все другие сауны в Волгоградской области, прекратили свою деятельность. И до сих пор не открылись. «Мы на грани разорения. Не знаем, чем платить зарплату своим сотрудникам, а у нас их тридцать человек. Не могу уже смотреть в глаза людям. Я здесь работаю уже 42 года, мы все здесь как одна семья. Но людям скоро будет нечего есть», - едва не плачет Евдокия Гавриловна.

По ее словам, хоть как-то поддержали людей выплаты в размере минимальной заработной платы за апрель и май, выделенные правительством для поддержки работников закрытых предприятий. Но за два летних месяца зарплата сотрудникам «съела» всю финансовую подушку. «Мы не можем даже оформить льготный кредит, банки отказали. Наш директор умер, его родственники вступают в наследство, из-за этих проблем деньги нам не дают», - рассказывает главный бухгалтер.





«Почему не разрешают работу бань, нам непонятно. Власти говорят, что ситуация с коронавирусом стабильная, вспышек заболевания нет, мы на плато. Другие предприятия и организации открываются, взять те же бассейны, а баням почему-то нельзя работать. Если бы нам разрешили открыться, мы бы смогли и бюджет налогами начать пополнять – ведь казна тоже недобрала значительные средства из-за неработающих предприятий. Тем более, что мы выполнили все требования Роспотребнадзора – нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, закупили дезинфекционные средства и т.д. Наши клиенты нас постоянно одолевают – когда мы откроемся? Да мы и рады! Но нам не дают разрешения!», - говорит Евдокия Гавриловна.





Владельцы волгоградских бань и саун уже обращались за помощью к уполномоченному по правам предпринимателей Ольге Устиновой. Бизнес-омбудсмен заверила, что вопрос на контроле. Но решения об открытии бань и саун оперативный штаб пока не принял. В ближайшее время владельцы помывочных заведений Волгограда собираются обратиться к руководству Волгоградской области с просьбой разрешить работу бань и саун с обязательным условием выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.