В Волгограде с 17 июня открываются дежурные группы в детских садах





Власти Волгоградской области, приняв решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня, пошли на смягчение других ограничительных мер. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, в частности, до 1 июля в полном объеме откроют все маршруты общественного транспорта.

С 17 июня в очном режиме возобновят работу МФЦ — пока по предварительной записи. С этого же дня в очной форме будут предоставлять соцуслуги и услуги социального сопровождения, а в детских садах заработают дежурные группы.

В оперативном штабе пояснили, что дежурные группы будут созданы для детей работников организаций всех видов собственности, деятельность которых не приостановлена в период самоизоляции. Для того, чтобы направить ребенка в дошкольное учреждение, необходимо предоставить справку с места работы обоих родителей. Для ребенка – медицинская справка из поликлиники. В дошкольных учреждениях будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры: сотрудники будут осуществлять ежедневный температурный контроль детей, помещения будут регулярно дезинфицироваться. При этом в группе одновременно смогут находиться не более 12 детей. Перечень детсадов, где заработают такие дежурные группы, и сроки их открытия подготовят муниципалитеты на основании решений муниципальных оперативных штабов.

С 30 июня планируется возобновить индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в отделениях реабилитации при центрах социального обслуживания населения. На эту же дату намечено открытие спортивных площадок, фитнес-центров и различных спортклубов, а также сезонных кафе, гостиниц, турбаз и санаториев.

Что касается массовых публичных мероприятий, то их проведение необходимо будет согласовывать с оперативным штабом.

Также принято решение с 15 июля дать старт детской летней оздоровительной кампании. Андрей Бочаров поставил задачу обеспечить к этой дате 100-процентную готовность учреждений отдыха и оздоровления детей.



