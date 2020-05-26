Состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой Шумовской
Телеком 26.05.2020 13:15 Новости компаний
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26.05.2020 13:15 Новости компаний
1 июня платформа КАРОАрт.LIVE и видеосервис Wink представят новую картину одного из самых ярких европейских кинорежиссеров Малгожаты Шумовской — мистический триллер «Приди ко мне», который в онлайн-прокат выпускает компания Capella Film. Малгожата Шумовска — трехкратный лауреат кинофестиваля в Берлине, один из лучших молодых режиссеров Европы, как считает журнал Variety.
Партнеры, как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», предлагают программу на весь первый летний вечер. В 18:00 на YouTube-канале КАРО.Арт начнется онлайн-встреча с Малгожатой Шумовской, собеседником которой будет кинокритик Денис Вирен. А уже в 19:00 в видеосервисе Wink можно будет посмотреть фильм, зрители имеют возможность приобрести цифровой промокод для этого на сайте «КАРО».
«Сейчас мы особенно скучаем по премьерам, по возможности обсудить фильмы вместе с их создателями и кинокритиками, задать им вопросы и поделиться впечатлениями. Поэтому, чтобы не терять контакт с нашими зрителями, мывременнорешили перенести премьеры в цифровое пространство. И очень рады, что первая наша премьера мистического триллера “Приди ко мне” пройдет совместно с нашим постоянными партнерами: проектом КАРО.Арт и видеосервисом Wink. Для полноты впечатлений можно будет заказать любимый попкорн на сайте “КАРО”. С июня и до момента открытия кинотеатров мы планируем проводить две-три премьеры каждый месяц с участием создателей фильмов и известных кинокритиков. Поверьте, наши фильмы и гости вас не разочаруют», — сказала руководитель компании Capella Film Надежда Мотина.
«Приди ко мне» рассказывает о таинственной секте, обитающей в лесу и состоящей только из женщин и загадочного Пастыря. В центре сюжета — история юной девушки Селы, которая с самого рождения живет в лесу в окружении «жен», «сестер» и Пастыря, ставшего для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем Села начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность. «Приди ко мне» предлагает не просто взгляд на секту изнутри, а точку зрения жертвы, готовой восстать против сложившихся обстоятельств.
Главную роль в картине сыграла восходящая голливудская звезда Рэффи Кэссиди, известная по работам в фильмах «Вокс люкс» и «Убийство священного оленя». Образ деспотичного Пастыря в картине воплотил актер Михиль Хаусман, прославившийся благодаря участию в сериале «Игра престолов» и роли в мелодраме «Век Адалин».
«Практика обсуждений и встреч с создателями фильмов в рамках КАРОАрт.LIVE показывает, что это актуальный инструмент и востребованный формат среди нашей аудитории в период самоизоляции. Среди наших гостей — множество талантливых российских режиссеров и сценаристов. Малгожата Шумовска — наш первый зарубежный гость, и мы очень рады, что у зрителей КАРО.Арт будет уникальная возможность принять участие в этой встрече», — подчеркнула вице-президент по управлению кинопоказом сети «КАРО» Майя Манерова.
У картины «Приди ко мне» сложилась успешная фестивальная судьба, начиная с премьеры на международном кинофестивале в Торонто и участием в основном конкурсе смотра в Сан-Себастьяне, заканчивая успешными показами в Гетеборге и Лондоне. Говоря о картине, критики проводят параллели с нашумевшим хоррором Ари Астера «Солнцестояние» и сериалом «Рассказ служанки». Авторы рецензий особенно отмечают не только выдающиеся художественные достоинства ленты, но и актерские работы, особенно мастерство семнадцатилетней Кэссиди, которой уже сейчас прочат большое будущее.
«Видеосервис Wink предлагает своим зрителям многотысячную коллекцию кинокартин на самые разные вкусы — и блокбастеры, и арт-хаус для настоящих синефилов. Новая картина Малгожаты Шумовской обязательно найдет своих зрителей среди миллионов наших подписчиков, особенно тех, кто следит за актуальным авторским кино. Онлайн-встреча с режиссером и просмотр премьеры в Wink — отличная программа на первый летний вечер», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Режиссер фильма Малгожата Шумовска входит в число наиболее значимых и востребованных в мире польских современных режиссеров. Она — многократный обладатель призов Берлинского кинофестиваля: приз за режиссуру («Тело»), гран-при жюри («Лицо»), приз Teddy («Во имя…»), четырехкратный номинант на премию Европейской академии и победитель в номинации «Симпатии зрителя» («Тело»). Ее сценарные работы были признаны одними из лучших европейских текстов института SUNDANCE Роберта Редфорда.
Новая работа Малгожаты Шумовской продолжает исследовать вопросы сектантства и созависимых отношений, проявившихся с новой силой в работах ведущих кинематографистов в последнее время. В 2019 году влияние Чарльза Мэнсона и его семьи на массовую культуру отразили в фильмах «Однажды…в Голливуде» и «Охотник за разумом» Квентин Тарантино и Дэвид Финчер.
«Приди ко мне» — копродукция Ирландии, Бельгии и США, результат сотрудничества сразу нескольких успешных продюсеров современного авторского кино. Среди создателей картины — продюсеры фильмов «Одержимость», «Ведьма», «Драйв», «Дорогая Венди», дилогии «Нимфоманка».
Трейлер фильма можно посмотреть здесь.
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