Состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой Шумовской





1 июня платформа КАРОАрт.LIVE и видеосервис Wink представят новую картину одного из самых ярких европейских кинорежиссеров Малгожаты Шумовской — мистический триллер «Приди ко мне», который в онлайн-прокат выпускает компания Capella Film. Малгожата Шумовска — трехкратный лауреат кинофестиваля в Берлине, один из лучших молодых режиссеров Европы, как считает журнал Variety.

видеосервисе Wink можно будет посмотреть фильм, зрители имеют возможность приобрести цифровой промокод для этого на сайте «КАРО». Партнеры, как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», предлагают программу на весь первый летний вечер. В 18:00 на YouTube-канале КАРО.Арт начнется онлайн-встреча с Малгожатой Шумовской, собеседником которой будет кинокритик Денис Вирен. А уже в 19:00 вможно будет посмотреть фильм, зрители имеют возможность приобрести цифровой промокод для этого на сайте «КАРО».

«Сейчас мы особенно скучаем по премьерам, по возможности обсудить фильмы вместе с их создателями и кинокритиками, задать им вопросы и поделиться впечатлениями. Поэтому, чтобы не терять контакт с нашими зрителями, мывременнорешили перенести премьеры в цифровое пространство. И очень рады, что первая наша премьера мистического триллера “Приди ко мне” пройдет совместно с нашим постоянными партнерами: проектом КАРО.Арт и видеосервисом Wink. Для полноты впечатлений можно будет заказать любимый попкорн на сайте “КАРО”. С июня и до момента открытия кинотеатров мы планируем проводить две-три премьеры каждый месяц с участием создателей фильмов и известных кинокритиков. Поверьте, наши фильмы и гости вас не разочаруют», — сказала руководитель компании Capella Film Надежда Мотина.





«Приди ко мне» рассказывает о таинственной секте, обитающей в лесу и состоящей только из женщин и загадочного Пастыря. В центре сюжета — история юной девушки Селы, которая с самого рождения живет в лесу в окружении «жен», «сестер» и Пастыря, ставшего для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем Села начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность. «Приди ко мне» предлагает не просто взгляд на секту изнутри, а точку зрения жертвы, готовой восстать против сложившихся обстоятельств.

Главную роль в картине сыграла восходящая голливудская звезда Рэффи Кэссиди, известная по работам в фильмах «Вокс люкс» и «Убийство священного оленя». Образ деспотичного Пастыря в картине воплотил актер Михиль Хаусман, прославившийся благодаря участию в сериале «Игра престолов» и роли в мелодраме «Век Адалин».





«Практика обсуждений и встреч с создателями фильмов в рамках КАРОАрт.LIVE показывает, что это актуальный инструмент и востребованный формат среди нашей аудитории в период самоизоляции. Среди наших гостей — множество талантливых российских режиссеров и сценаристов. Малгожата Шумовска — наш первый зарубежный гость, и мы очень рады, что у зрителей КАРО.Арт будет уникальная возможность принять участие в этой встрече», — подчеркнула вице-президент по управлению кинопоказом сети «КАРО» Майя Манерова.

У картины «Приди ко мне» сложилась успешная фестивальная судьба, начиная с премьеры на международном кинофестивале в Торонто и участием в основном конкурсе смотра в Сан-Себастьяне, заканчивая успешными показами в Гетеборге и Лондоне. Говоря о картине, критики проводят параллели с нашумевшим хоррором Ари Астера «Солнцестояние» и сериалом «Рассказ служанки». Авторы рецензий особенно отмечают не только выдающиеся художественные достоинства ленты, но и актерские работы, особенно мастерство семнадцатилетней Кэссиди, которой уже сейчас прочат большое будущее.

«Видеосервис Wink предлагает своим зрителям многотысячную коллекцию кинокартин на самые разные вкусы — и блокбастеры, и арт-хаус для настоящих синефилов. Новая картина Малгожаты Шумовской обязательно найдет своих зрителей среди миллионов наших подписчиков, особенно тех, кто следит за актуальным авторским кино. Онлайн-встреча с режиссером и просмотр премьеры в Wink — отличная программа на первый летний вечер», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Режиссер фильма Малгожата Шумовска входит в число наиболее значимых и востребованных в мире польских современных режиссеров. Она — многократный обладатель призов Берлинского кинофестиваля: приз за режиссуру («Тело»), гран-при жюри («Лицо»), приз Teddy («Во имя…»), четырехкратный номинант на премию Европейской академии и победитель в номинации «Симпатии зрителя» («Тело»). Ее сценарные работы были признаны одними из лучших европейских текстов института SUNDANCE Роберта Редфорда.

Новая работа Малгожаты Шумовской продолжает исследовать вопросы сектантства и созависимых отношений, проявившихся с новой силой в работах ведущих кинематографистов в последнее время. В 2019 году влияние Чарльза Мэнсона и его семьи на массовую культуру отразили в фильмах «Однажды…в Голливуде» и «Охотник за разумом» Квентин Тарантино и Дэвид Финчер.

«Приди ко мне» — копродукция Ирландии, Бельгии и США, результат сотрудничества сразу нескольких успешных продюсеров современного авторского кино. Среди создателей картины — продюсеры фильмов «Одержимость», «Ведьма», «Драйв», «Дорогая Венди», дилогии «Нимфоманка».

здесь. Трейлер фильма можно посмотреть



