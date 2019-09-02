Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудника





Более 2,6 миллионов рублей потратит прокуратура Волгоградской области для приобретения служебного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, площадь однокомнатной квартиры должна быть не менее 52 квадратных метров, кроме того, жилье должно соответствовать всем санитарным нормам. Напомним, недавно у прокурора Волгоградской области появился новый заместитель. Им стал Евгений Орловский, который ранее работал заместителем начальника управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО и курировал надзор за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью.

Последний раз служебное жилье прокуратура Волгоградской области приобретала в мае этого года. Покупка обошлась в 3 миллиона рублей. Средства на обеспечение жильем сотрудников поступают из федерального бюджета.



