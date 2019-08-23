Общество

Губернатор Волгоградской области в одиночестве отдал дань памяти жертвам бомбардировки Сталинграда

Общество 23.08.2019 08:49
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23.08.2019 08:49


Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров начал свой рабочий день с посещения мемориала мирным жителям Сталинграда, погибшим во время страшной бомбардировки 23 августа 1942 года. Как сообщает ИА «Высота 102», по дороге на работу сделал остановку на ул. Чуйкова, где расположен памятник "Бомба", возложил цветы и  отдав дань памяти ни в чем не повинным жертвам фашизма. 
Напомним, 23 августа 1942 г. в 18:00 началась самая массированная в истории войн бомбардировка города. При этом Сталинград находился еще в тылу обороны, люди ходили на работу, дети в школы и детские сады, а эвакуация населения только началась. Более 2000 вылетов совершили фашистские летчики, совершая налеты на город группами по 30-40 самолетов. За один день жесточайшей бомбардировки города было убито около 43 тысяч мирных жителей, разрушено более половины городских зданий.

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