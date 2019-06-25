VIP-оборона: федеральный инспектор никак не переедет из охваченного ремонтом здания каланчи в Волгограде





Парадоксальная и мучительная как зубная боль ситуация сложилась в Волгограде вокруг ремонта объекта культурного наследия регионального значения на улице Коммунистической, 5. Как сообщает ИА «Высота 102», ходу работ по масштабной реконструкции здания пожарной части с каланчой очень сильно мешает «упрямство» главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя президента в ЮФО. Другие организации, которые ранее располагались в здании, уже давно переехали по новым адресам, а приемная высокопоставленного чиновника продолжает работу, как ни в чем не бывало. Покидать насиженное место федеральный инспектор пока не собирается. Несмотря на абсолютную очевидность происходящего. Ведь если на региональном уровне принято решение передать объект под нужды краеведческого музея и начать ремонт, то покинуть здание должны все. Тем более, что новые площади выделены. Пока же подрядная организация, занимающаяся реконструкцией здания пожарной части, не может развернуться в полной мере и выполнить заключенный контракт - ни прокладка коммуникаций, ни другие виды работ невозможны в той части объекта, где «заседает» федеральный инспектор. Еще немного и процесс реконструкции просто встанет. Но пока робкие намеки насчет освобождения занимаемых площадей на уровне «очень важной персоны» не услышаны.



















