Общество

В Волгограде назвали самые востребованные профессии

Общество 21.03.2019 16:05
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21.03.2019 16:05


Список из самых востребованных работодателями профессий опубликован на сайте центра занятости Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию госучреждения, всего в перечне – 34 профессии. Так, работодатели нуждаются в продавцах, дворниках, малярах, уборщиках, грузчиках, подсобных рабочих, поварах, швеях, охранниках, проводниках пассажирских вагонов, сантехниках, помощниках воспитателя, бетонщиках, электромонтажниках. Впрочем, зарплату работодатели готовы предложить невысокую. Так, в заявленном списке меньше всех собираются платить электромонтеру охранно-пожарной сигнализации – всего 11 тысяч 200 рублей. Это почти столько же, сколько предлагается помощнику воспитателю. Тридцать пять тысяч рублей может заработать бурильщик капитального ремонта скважин, примерно на такую же сумму может рассчитывать электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Но такие зарплаты – потолок. В среднем работодатели предлагают зарплату в 15 тысяч рублей. 
Между тем, по данным Волгоградстата, в регионе сейчас 74 тысячи человек имеют статус безработных. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в среднем за декабрь 2018 г. – февраль 2019 года в Волгоградской области составил 5,9%, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) – 56,3%.

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