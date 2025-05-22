Семь вагонов с зерном сошли с рельсов в Саратовской области





В Саратовской области с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда. О происшествии сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу ПривЖД.

– Инцидент произошел в 22:12 на станции Нефтяная (поселок Нефтяной рядом с Увеком). В результате никто не пострадал. На место происшествия были брошены восстановительные поезда, – сообщают в ИА «СарИнформ».

Уточняется также, что на движение пассажирских поездов происшествие в Саратовской области не повлияло.

Региональным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту схода вагонов проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

– Предварительно установлено, что вечером 21 мая на основном пути станции Нефтяная Заводского района Саратовской области произошел сход всеми колесными парами 7 грузовых вагонов, груженных зерном, с железнодорожного полотна с последующим опрокидыванием 2 вагонов. В настоящее время устанавливается ущерб, – прокомментировали в управлении.

Фото: ИА «СарИнформ»