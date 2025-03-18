



В Волгограде студенты медицинского университета побывали на водоочистных сооружениях «Концессий водоснабжения». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, работники компании Анна Уманская и Виталий Сергацков познакомили будущих специалистов со всеми этапами, которые проходит вода прежде, чем стать питьевой.

Экскурсию для студентов-медиков провели в рамках прохождения ими подготовки по дисциплине «Коммунальная гигиена». Специалисты «Концессий водоснабжения» подробно рассказали о процессе водоподготовки, показали камеры-смесители и камеры реакции, отстойник, фильтровальный и машинный залы.





В Центральной испытательной лаборатории природно-питьевой воды «Концессий водоснабжения» участники экскурсии смогли продегустировать очищенную воду. Руководитель лаборатории Бану Шумакова рассказала ребятам о том, что образцы воды ежемесячно исследуют более чем по 65-ти показателям, и ежесуточно – на соответствие всем нормам САНПиН.

– Тема очень близка, так как мы сравниваем воду из-под крана с бутилированной водой. Экскурсия очень понравилась! И масштаб водоочистных впечатляет, - поделилась впечатлением студентка ВолгГМУ Залипаева Елена.

В «Концессиях водоснабжения» отметили, что в будущем готовы принять студентов меда на практику, а в последующем – и на работу.

Фото: Концессии водоснабжения