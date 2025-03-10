



В Краснооктябрьском районе Волгограда силами работников регионального оператора «ЭкоЦентр» удалось расчистить свалки, прилегающие к СНТ «40 лет Октября». Как сообщает ИА «Высота 102», с просьбой о помощи в борьбе с мусором в компанию обратилось руководство товарищества.

– СНТ делится на два массива, на каждом из которых установлены 8-ми кубовые бункеры, которые на протяжении длительного времени находились в неисправном состоянии. Это привело к невозможности вывоза отходов из них. Тара пришла в негодность из-за регулярных поджогов и размещения в них строительных отходов. Как результат - рядом образовывались крупные свалочные очаги, – рассказали в пресс-службе «ЭкоЦентра». – Накануне руководство СНТ отремонтировало тару, а региональный оператор осуществил полную зачистку территории контейнерных площадок.

Для уборки и вывоза мусора задействовали три единицы спецтехники. В итоге удалось собрать 110 кубометров отходов.

Одновременно в «ЭкоЦентре» приводят пример СНТ «Металлург», где руководители товарищества, напротив, бездействуют, в результате чего территория покрылась мусорными завалами.

– Руководство этого СНТ не только уклоняется от заключения договора с регоператором, но и в целом не выходит на взаимодействие, – с сожалением констатируют в пресс-службе регионального оператора.

Здесь также напоминают, что каждый второй вторник месяца в «ЭкоЦентре» глава компании проводит прием абонентов. Записаться на встречу можно, позвонив в колл-центр по телефону 230-230.