Расследования

Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинение

Расследования 05.11.2024 09:43
0
05.11.2024 09:43


В Волжском завершено расследование уголовного дела об избиении двоих местных жителей, в том числе участника специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, дело готовится к передаче в суд.
Напомним, в конце сентября двое жителей Волжского затеяли драку с проходившими мимо мужчинами, сославшись на то, что, якобы, один из прохожих едва не задел  беременную женщину. После этого парочка накинулась на прохожих и избила их ногами и руками. При этом стоявшие с ними девушки спокойно наблюдали за происходящим и не пытались остановить своих знакомых.
Сцену избиения сняла камера видеонаблюдения домофона. Оказалось, что один из пострадавших является участником СВО. Нападавшие были задержаны, после чего они извинились перед избитыми мужчинами. 24-летний волжанин  и 29-летний уроженец Азербайджана заявили, что поддерживают спецоперацию и готовы отправиться в зону боевых действий. Им грозит до 7 лет лишения свободы. 
Ранее избиением участника СВО заинтересовался Александр Бастрыкин и взял на контроль расследование этого дела. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.11.2024 08:46
Расследования 05.11.2024 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2024 17:47
Расследования 04.11.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2024 13:15
Расследования 04.11.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2024 11:24
Расследования 04.11.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2024 17:48
Расследования 03.11.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2024 10:59
Расследования 03.11.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2024 15:22
Расследования 02.11.2024 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2024 11:18
Расследования 02.11.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 16:25
Расследования 01.11.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 16:02
Расследования 01.11.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 15:59
Расследования 01.11.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 14:20
Расследования 01.11.2024 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 12:39
Расследования 01.11.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 10:24
Расследования 01.11.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 10:13
Расследования 01.11.2024 10:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом судят тренера из-за перелома позвоночника юного акробатаСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде из-за ДТП перед мостом через Волгу образовалась пробкаСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом похоронят погибшего в Мали вагнеровцаСмотреть фотографии
21:27
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»Смотреть фотографии
20:33
Пригородные маршрутки в Волжском подорожали на 10 рублейСмотреть фотографии
19:34
«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за теплоСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде сенаторы, депутаты и чиновники прошли Крестным ходомСмотреть фотографии
17:47
Бастрыкин заинтересовался выходкой «кадыровца» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне РузыСмотреть фотографии
16:05
Два российских губернатора объявили о своей отставкеСмотреть фотографии
15:14
Под Волгоградом 4 ноября столкнулись Mersedec и BMW: один погибСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Снегопад в Волгоградской области продлится до 7 ноябряСмотреть фотографии
13:48
«А зачем нам УК?»: жители аварийной двухэтажки в Волгограде сами отремонтировали внутридомовое отоплениеСмотреть фотографии
13:15
Волгоградца арестовали на 10 суток за отказ пройти тест на наркотикиСмотреть фотографии
13:01
Андрей Бочаров в снегопад поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
12:46
В Волжском под первым снегом отметили День единстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом отменили Крестный ход из-за метелиСмотреть фотографии
11:34
Первый снег добрался до Волгограда к утру 4 ноябряСмотреть фотографии
11:24
Кладовщик из Волжского перевел лжеброкеру 2,4 млнСмотреть фотографии
10:18
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1094 рубляСмотреть фотографии
 