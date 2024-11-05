Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинение

Расследования 05.11.2024 09:43
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05.11.2024 09:43
В Волжском завершено расследование уголовного дела об избиении двоих местных жителей, в том числе участника специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, дело готовится к передаче в суд.
Напомним, в конце сентября двое жителей Волжского затеяли драку с проходившими мимо мужчинами, сославшись на то, что, якобы, один из прохожих едва не задел беременную женщину. После этого парочка накинулась на прохожих и избила их ногами и руками. При этом стоявшие с ними девушки спокойно наблюдали за происходящим и не пытались остановить своих знакомых.
Сцену избиения сняла камера видеонаблюдения домофона. Оказалось, что один из пострадавших является участником СВО. Нападавшие были задержаны, после чего они извинились перед избитыми мужчинами. 24-летний волжанин и 29-летний уроженец Азербайджана заявили, что поддерживают спецоперацию и готовы отправиться в зону боевых действий. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее избиением участника СВО заинтересовался Александр Бастрыкин и взял на контроль расследование этого дела.
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