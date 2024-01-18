Индивидуального предпринимателя, который выполнял работы по благоустройству в рамках нацпроекта территории Центрального парка в городе Котово Волгоградской области, будут судить за мошенничество. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, 40-летнего подрядчика обвиняют по двум статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в Котово в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», региональной программы «Формирование современной городской среды Волгоградской области» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2022 год» были выделены бюджетные деньги на благоустройство общественных территорий.

В сентябре 2018 года между обвиняемым и администрацией Котово был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению Центрального парка на сумму 8 миллионов рублей и сроком исполнения - до 30 ноября 2018 года. За день до окончания контракта между сторонами было подписано дополнительное соглашение об увеличении стоимости работ на сумму около 500 тысяч рублей.

- В дальнейшем предприниматель изготовил акты выполненных работ, в которые внес недостоверные сведения о полном исполнении условий контракта, после чего администрацией на его счет перечислено более 8,5 млн рублей. Однако фактически ряд работ на сумму около 1,5 млн рублей коммерсант не выполнил, - сообщила Черединина.





По версии следствия, в результате сокращения объема строительных материалов была нарушена технология укладки асфальтобетонного покрытия на спортивной площадке, что в дальнейшем повлекло ее разрушение.

Сам предприниматель вины не признает.

Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело направлено для рассмотрения в суд.

Надзорное ведомство также предъявило в суд иск о взыскании с подрядчика ущерба, причиненного преступлением. Также арестовано его недвижимое имущество стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

Напомним, что информагентство ранее неоднократно сообщало о скандальном благоустройстве в Центральном парке Котово. Весной прошлого года благоустройством парка заинтересовались следователи. Тогда сообщалось, что в деле может фигурировать бывший глава администрации городского поселения Котово Мирон Пьянков. Также указывалось, что подрядчиком первого этапа стал местный депутат и бизнесмен Владимир Давид, освоивший в 2018 году 8,2 миллиона рублей из средств нацпроекта, которые были выделены на парк. На тот момент бизнесмен подтверждал, что его вызывали в следственный комитет, он давал пояснения. Предприниматель отмечал, что не видит своей вины в случившемся.

Фото: Общественный контроль города Котово / t.me

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