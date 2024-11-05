Сегодня, 5 ноября, Ворошиловский районный суд Волгограда снова вернулся в здание на улице Баррикадной, где 13 лет назад произошел крупный пожар. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, после капитального ремонта помещений и фасада здание торжественно открыли.





В этом праздничном мероприятии приняли участие председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов, руководители судебной системы региона, судьи и сотрудники аппарата Ворошиловского районного суда, руководители правоохранительных органов.

Напомним, что пожар в здании Ворошиловского районного суда произошел в ночь на 4 февраля 2011 года. Возгорание началось в помещении на втором этаже, которое занимали судебные приставы, а на последнем этаже размещалась райпрокуратура. В качестве одной из причин возгорания назывался поджог. Здание 1952 года постройки тушили около 17 часов. Помещения были признаны непригодными для эксплуатации. Чтобы восстановить горевшее здание, которое является объектом культурного наследия, понадобилось долгих 13 лет и несколько десятков миллионов рублей.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области