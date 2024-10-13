Общество

«Приготовить можно все. Был бы спрос»: в Волгоградской области придумали меню с рыбными пельменями и котлетами из верблюжатины

Общество 13.10.2024 13:33
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13.10.2024 13:33


Что бы вы ответили, если бы вас попросили назвать блюдо с «волгоградским акцентом»? В первую очередь многие бы наверняка вспомнили о котлете по-киевски или нардеке – меде из арбузной мякоти. Но, конечно, местное меню не ограничивается двумя блюдами. Повара из Николаевского района несколько лет изучают «бабушкины» рецепты из старых поваренных книг и угощают гостей пирогами с пасленом, пельменями с щукой и котлетами… из верблюжатины. Подробнее расскажем в материале ИА «Высота102».

Ирину Новик и ее кафе «Рахат» уже давно знают не только в Николаевском районе. В 90-е годы она вместе с семьей приехала в Волгоградскую область из Казахстана и открыла небольшой павильон на местном вокзале. Горячие, поджаристые и сочные беляши у женщины забирали прямо со сковороды.

- Сначала мы специализировались на выпечке, предлагая покупателям беляши, элеши, эчпочмаки. Но вскоре поняли, что нам нужно расширяться. Построили себе базу, обновили меню и стали готовить не только восточные блюда, - рассказывает Ирина Новик. – Конечно же, все начинается со спроса. Чаще всего посетители спрашивали у нас про пироги с пасленом. Попробовали их испечь и получили очень хороший отклик. В Николаевской слободе паслен уже давно стал едва ли не местным брендом. Здесь его пересаживают и возделывают, поливают, собирают и продают. А мы закладываем ягоду в морозилку, запасаясь на всю зиму, а то и на весну. Местных жителей такими пирогами не удивишь, у нас они их покупают только в несезон. А вот волгоградцам и туристам, приезжающим сюда из Московской и Ленинградской областей, они всегда заходят на ура.

В интернациональном меню с казахскими, татарскими и русскими мотивами сочные манты и бешбармак прекрасно сочетаются с блюдами из рыбы. И, если котлеты из щуки можно смело отнести к кулинарной классике, то вот пельмени с такой начинкой наверняка удивят гостей. Их, кстати, называют не просто местной «фишкой», но и изыском ресторанного уровня.

- Я стараюсь закупать продукты у местных производителей. Такая моя позиция, - объясняет владелица кафе «Рахат». – Например, рыбные блюда готовим из щуки, пойманной в соседней Бережновке или Политотдельском. А местный фермер продает нам верблюжатину, из которой мы делаем котлеты. Конечно, такое мясо появляется гораздо реже говядины или той же баранины. Да и справляться с подобными объемами нам очень сложно – представьте, каково переработать хотя бы половину верблюжьей тушки. Тем  не менее, эти блюда пользуются спросом. Попробовав сладковатое верблюжье мясо, многие волгоградцы ждут свежей партии котлет.

Десерты в Николаевском районе тоже претендуют на звание истинно волгоградских блюд. Ирина Новик и ее повара пекут не только пироги, но и варят варенье из дыни со сливками.

- Как-то раз краевед Анна Степнова предложила нам сварить варенье из дыни. Я разработала его рецептуру, добавив к классическим ингредиентам сливки. Сейчас мы находимся в процессе сертификации нашего изделия, за мной закрепляют бренд. Так что история потихоньку раскручивается, - скромно отвечает Ирина Новик. – А вообще приготовить можно самое разное. И пирожки с огурцами, и вареники с тютиной. Был бы спрос… Главная проблема в регионах – низкие продажи. По правде говоря, развиваться здесь почти невозможно. Но мы не теряем надежд, постоянно расширяем меню и верим, что когда-то наше место станет новой точкой на туристической и гастрономической карте Волгоградской области.

Виктория Чумакова
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