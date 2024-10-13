«Приготовить можно все. Был бы спрос»: в Волгоградской области придумали меню с рыбными пельменями и котлетами из верблюжатины





Что бы вы ответили, если бы вас попросили назвать блюдо с «волгоградским акцентом»? В первую очередь многие бы наверняка вспомнили о котлете по-киевски или нардеке – меде из арбузной мякоти. Но, конечно, местное меню не ограничивается двумя блюдами. Повара из Николаевского района несколько лет изучают «бабушкины» рецепты из старых поваренных книг и угощают гостей пирогами с пасленом, пельменями с щукой и котлетами… из верблюжатины. Подробнее расскажем в материале ИА «Высота102».





Виктория Чумакова

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Ирину Новик и ее кафе «Рахат» уже давно знают не только в Николаевском районе. В 90-е годы она вместе с семьей приехала в Волгоградскую область из Казахстана и открыла небольшой павильон на местном вокзале. Горячие, поджаристые и сочные беляши у женщины забирали прямо со сковороды.рассказывает Ирина Новик.В интернациональном меню с казахскими, татарскими и русскими мотивами сочные манты и бешбармак прекрасно сочетаются с блюдами из рыбы. И, если котлеты из щуки можно смело отнести к кулинарной классике, то вот пельмени с такой начинкой наверняка удивят гостей. Их, кстати, называют не просто местной «фишкой», но и изыском ресторанного уровня.объясняет владелица кафе «Рахат».Десерты в Николаевском районе тоже претендуют на звание истинно волгоградских блюд. Ирина Новик и ее повара пекут не только пироги, но и варят варенье из дыни со сливками.скромно отвечает Ирина Новик.