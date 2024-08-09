20-летний житель Дагестана, который пострадал в аварии с грузовиком и автобусом Астрахань-Москва, произошедшей 7 августа около Михайловки Волгоградской области, заканчивает лечение в областной больнице №1. Как рассказали V102.RU родственники Амира, сегодня врачи могут его уже выписать на долечивание домой.

По словам родных молодого человека, Амир, который учится в медколледже в Рязанской области, был случайным попутчиком водителя грузовика.

– Он ехал к себе домой на перекладных, вот водитель грузовика и взял его пассажиром, – говорят родные парня. – Когда все это произошло, Амир от удара вылетел в разбитое стекло кабины. Врачи сказали, что это его и спасло. Но от стекла у него все лицо порезано. Но главное, что он жив.

А вот состояние водителя грузовика остается тяжелым – он находится в реанимации больницы №25.

Напомним, накануне в облздраве сообщили, что 10 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса, выполнявшего рейс из Астрахани в Москву, и грузовика Iveco, продолжают лечение в больницах Волгограда и Михайловки. Санитарной авиацией в больницу № 25 доставлены трое пациентов в тяжелом состоянии — мужчины в возрасте 27, 33, 28 лет.

Пятеро проходят лечение в областной больнице №1: это мужчины 20, 51 и 19 лет и женщины 40 и 23 лет.

На лечении в Михайловской ЦРБ остаются мужчины 69 и 27 лет.

Фото Александр Тюрин/t.me