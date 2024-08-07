В селе Волгоградской области ураган снес кровли в 63 домах

В селе Цаца Светлоярского района Волгоградской области ураган повредил кровли 63 домов. Как сообщает V102.RU, об этом заявил глава района Владимир Фадеев.

Стихия и сильный ветер разыгрались в населенном пункте накануне поздно вечером. Налетевший ураган где-то полностью сорвал кровлю, на каких-то домах повредил ее частично. Представители сельского поселения и администрации района 6 августа провели осмотр домовладений, пострадавших от урагана, и составили акты.





В настоящее время, подчеркнул глава района, решается вопрос об оказании помощи пострадавшим.





Напомним, с 5 августа и в последующие дни в Волгоградской области синоптики прогнозировали ряд неблагоприятных явлений – грозы, ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду. Очередное предупреждение об ухудшении погоды выдало ГУ МЧС по Волгоградской области сегодня, 7 августа.





Фото администрации Светлоярского района VK.com