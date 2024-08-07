Происшествия

В селе Волгоградской области ураган снес кровли в 63 домах

Происшествия 07.08.2024 16:04
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07.08.2024 16:04


В селе Цаца Светлоярского района  Волгоградской области ураган повредил кровли 63 домов. Как сообщает V102.RU, об этом заявил глава района Владимир Фадеев. 

Стихия и сильный ветер разыгрались в населенном пункте накануне поздно вечером. Налетевший ураган где-то полностью сорвал кровлю, на каких-то домах повредил ее частично.  Представители сельского поселения и администрации района 6 августа провели осмотр домовладений, пострадавших от урагана, и составили акты. 


В настоящее время, подчеркнул глава района, решается вопрос об оказании помощи пострадавшим. 


Напомним, с 5 августа и в последующие дни в Волгоградской области синоптики прогнозировали ряд неблагоприятных явлений – грозы, ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду. Очередное предупреждение об ухудшении погоды выдало ГУ МЧС по Волгоградской области сегодня, 7 августа. 


Фото администрации Светлоярского района VK.com

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