



В Волгоградской области по инициативе губернатора Андрея Бочарова с 2024 года райцентры начнут получать дополнительные субсидии на ремонт дорог. Как сообщили V102.RU в областной администрации, дополнительная поддержка позволит уже в этом году отремонтировать 42 километра дорог.

Средства будут распределены между 32 административными центрами и городскими округами – по 10, 15 или 20 млн рублей в зависимости от численности населенных пунктов. Так, по 25 млн рублей получат Урюпинск и Фролово. В муниципалитетах уже приступили к конкурсным процедурам.

Напомним, данное предложение было озвучено Андреем Бочаровым в ходе заседания Совета муниципальных образований Волгоградской области в декабре прошлого года.