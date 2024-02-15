



В Волгограде 15 февраля по случаю 35-летия вывода советских войск из Афганистана состоялся памятный митинг. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии принимали участие не только участники тех событий, но и ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков, представители органов власти и силовых структур, в том числе руководство, сотрудники и ветераны УФСБ России, представители органов власти и ветеранских организаций, военнослужащие роты Почетного караула, воспитанники кадетских классов, родные погибших воинов-интернационалистов.













По информации корреспондента «Высоты 102», по традиции волгоградцы в памятный день собрались у монумента «Три солдата с колоколом» в Парке Памяти.









Напомним, что военнослужащие ограниченного контингента советских войск вошли на территорию Афганистана в декабре 1979 года. На протяжении 10 лет советские военнослужащие вели бои с боевиками исламских группировок на территории охваченного гражданской войной Афганистана. Главной задачей советских воинов-интернационалистов была охрана мирного населения и стратегических объектов инфраструктуры.









Вывод советских войск из Афганистана начался в 1988 году после подписания Женевских соглашений. 15 февраля 1989 года Афганистан покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск.

































Фото: Павел Мирошкин / V102.RU