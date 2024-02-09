Общество

Российских подростков привлекут к труду на заводах

Общество 09.02.2024 08:41
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09.02.2024 08:41


Россиянам в возрасте до 18 лет в ближайшей перспективе могут упростить процедуру трудоустройства на заводы. Соответствующий законопроект, сообщает «Парламентская газета», отправил на заключение в Правительство РФ глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. 

Напомним, что проблема кадрового голода на промышленных предприятиях не нова для всех регионов России, в том числе и для Волгоградской области. Как могут, заводы заманивают молодежь, начиная тесное знакомство с ребятами едва ли не на школьной скамье, однако, все-таки будущее с предприятиями связывают единицы. Молодые люди в России предпочитают зарабатывать, устраиваясь курьерами, менеджерами и промоутерами.  

Инициатива Нилова связана с тем, что в Трудовом кодексе РФ в статье об особенностях регулирования труда на сегодня не идет речи о привлечении к работе подростков. Парламентарий предложил расширить полномочия Правительства на эту категорию. Напомним, что с началом специальной военной операции ТК дополнили положением, дающим кабмину право вводить особенности условий труда на производственных объектах.

В отдельных организациях кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего профессионального образования, при условии прохождения молодыми людьми медицинского осмотра, обучения их правилам охраны труда и при наличии у подростков наставника на рабочем месте, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Принятие документа позволит расширить возможности трудоустройства несовершеннолетних, а также снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.

Инициативу законодателей планируют внести в Госдуму после получения заключения Правительства.

Для справки. По данным Росстата, число работников в возрасте моложе 35 лет за последние два года сократилось на 1,3 миллиона человек. Согласно прогнозу, в ближайшие пять лет на рынок будет выходить все меньше новых кадров, спрос на них будет расти. По данным Института экономической политики имени Егора Гайдара, 53 процента представителей промышленных предприятий говорят, что кадровый голод ограничивает выпуск продукции, на 47% промышленных предприятий не хватает сотрудников.

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