Третью стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Волгоградской области





В городе Серафимовиче Волгоградской области 30 января открыли третью по счету в регионе стелу «Рубеж Сталинградской доблести».

По информации пресс-службы обладмина, митинг по случаю открытия стелы состоялся на центральной площади районного центра. В торжественной церемонии принимали участие сенатор РФ Николай Семисотов, депутаты, представители ветеранских, общественных и молодежных объединений организаций. Как и других населенных пунктах, право открыть памятный знак предоставили сегодня в Серафимовиче участнику СВО.

Как пояснила глава города Татьяна Ильина, место для стелы было выбрано не случайно – в районном ДК в годы ВОВ располагался штаб Николая Федоровича Ватутина. Здесь принимались стратегические решения в операции «Уран».

– На этой земле велись ожесточенные бои, но наши деды и прадеды мужественно держали оборону. Каждый клочок земли пропитан солдатской кровью – восемь тысяч наших земляков тогда ушли защищать Родину. И сегодня наши земляки также выполняют свои боевые задачи, гордо и четко. Так было, так есть и так будет всегда, – сказала Ильина.

Память героев, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания.

Ранее, напомним, стелы «Рубеж Сталинградской доблести» были открыты в городе Котельниково и в станице Клетской. Вместе с Серафимовичем эти три населенных пункта на территории Волгоградской области были удостоены соответствующего почетного звания в знак высшей признательности защитникам Сталинграда, Поколению Победителей за проявленный массовый героизм при отражении натиска немецко-фашистских захватчиков.