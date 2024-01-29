Общество

Волгоградцев проверят на онкологию 2 февраля

Общество 29.01.2024 21:02
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29.01.2024 21:02


Волгоградцы могут проверить свое здоровье в Центре амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ «ВОКБ №1». Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 2 февраля с 8.00 до 14:00 в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, который будет отмечаться 4 февраля, любой желающий может обратиться за консультацией к врачам ЦАОП ГБУЗ «ВОКБ №1».
Пациентов будут принимать:
- врачи-онкологи с 08.00 до 13.00;
- врач-нейрохирург с подозрением на новообразования головного или спинного мозга с 09.00 до 14.00.
После консультаций специалистов при необходимости пациентам будет составлен план дальнейшего обследования с целью онкопоиска.
Записаться на консультацию в рамках дня открытых дверей можно по телефонам: (8442) 338-339 (запись к врачам-онкологам) и (8442) 43-81-91 (запись к врачу-нейрохирургу).

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