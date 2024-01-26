Общество

В Волгограде отмечает 65-летие флагман алюминиевой промышленности

Общество 26.01.2024 11:05
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26.01.2024 11:05


Сегодня, 26 января, один из флагманов промышленности региона, Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ отмечает 65-летие со дня основания. Предприятие входит в топ крупнейших работодателей Волгограда, объединяя более полутора тысяч человек. Это современное производство, соответствующее мировым стандартам.

На предприятии производят более 70 тысяч тонн продукции из алюминия и сплавов на его основе и порядка 160 тысяч тонн «зеленых» и обожженных анодных блоков. Но первый ковш «крылатого металла» был вылит в далеком 1959 году. Тогда же появились первые серебристые чушки с надписью: «СталАЗ». Это событие положило начало эпохе смелых технологических решений, поколению талантливых производственников, началась история одного из ведущих предприятий Волгоградской области, седьмого по величине алюминиевого завода в России.

За свою историю завод переживал разные времена, но одно оставалось неизменным – трудолюбие его сотрудников и высокое качество продукции. Сегодня завод возвращает себе былую славу.

На предприятии реализован проект производства обожженных анодов, для чего был создан высокотехнологичный комплекс, аналогов которому нет в Европе. В прошлом году здесь было выпущено рекордное количество продукции – порядка 100 тысяч тонн прокаленного кокса, более 184 тысяч тонн «зеленых» и свыше 107 тысяч тонн обожженных анодных блоков.

С момента расконсервации электролизного производства завод начал масштабную экологическую модернизацию и переход на наилучшие доступные технологии. Например, для снижения «углеродного следа» предприятие активно использует технологию рециклинга. В 2023 году свыше тысячи тонн отходов прессового производства потребителей цилиндрических слитков было переработано на литейных мощностях завода в конечную продукцию.

Параллельно с реализацией дорогостоящих проектов модернизации Волгоградский алюминиевый завод активно участвует в благотворительной сфере региона – оказывает помощь социальным, культурно-досуговым, спортивным и образовательным учреждениям города. Но главным подарком для волгоградцев в юбилейный год предприятия станет центр спортивных единоборств, окончание строительства которого запланировано на середину лета.

Фото: ИА «Высота 102»

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