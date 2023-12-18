Общество

Волгоградцам предлагают оплатить услуги ЖКХ заранее

Общество 18.12.2023 11:53
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18.12.2023 11:53


В Волгограде «Концессии водоснабжения» предлагают потребителям заблаговременно оплатить услуги ЖКХ, чтобы в первый месяц нового года не пришлось тратить на услуги ЖКХ привычные суммы. В предстоящие две недели жители Волгограда могут осуществить авансовый платеж.

На сегодня многие жители Волгограда уже получили платежные квитанции, предлагающие совершить авансовый платеж. Оплата такого счета позволит волгоградцам разбить общую сумму платежа за декабрь, чтобы спланировать свой бюджет на предстоящие праздники. В январе, таким образом, придется заплатить лишь небольшую часть платежа, которая останется после оплаты авансового счета, – сообщают в компании. Здесь также добавляют, что оплатить авансовый счет волгоградцы могут из своих близких. – Так можно сделать полезный подарок своим родным.

Оплата авансовой квитанции за декабрь носит рекомендательный характер.

– На такой шаг потребители могут пойти исключительно по своему желанию, в зависимости от своих планов. Но главное преимущество налицо – это позволит вам более свободно распоряжаться своими финансами в течение всех новогодних праздников, – уточняют  в «Концессии». 

Произвести авансовый платеж можно в личном кабинете АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в мобильном приложении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в мобильном приложении банка, в отделениях МФЦ Волгограда и в кассах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» по ул. Пархоменко, 47А.

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