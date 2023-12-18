Волгоградцам предлагают оплатить услуги ЖКХ заранее





В Волгограде «Концессии водоснабжения» предлагают потребителям заблаговременно оплатить услуги ЖКХ, чтобы в первый месяц нового года не пришлось тратить на услуги ЖКХ привычные суммы. В предстоящие две недели жители Волгограда могут осуществить авансовый платеж.

– На сегодня многие жители Волгограда уже получили платежные квитанции, предлагающие совершить авансовый платеж. Оплата такого счета позволит волгоградцам разбить общую сумму платежа за декабрь, чтобы спланировать свой бюджет на предстоящие праздники. В январе, таким образом, придется заплатить лишь небольшую часть платежа, которая останется после оплаты авансового счета, – сообщают в компании. Здесь также добавляют, что оплатить авансовый счет волгоградцы могут из своих близких. – Так можно сделать полезный подарок своим родным.

Оплата авансовой квитанции за декабрь носит рекомендательный характер.

– На такой шаг потребители могут пойти исключительно по своему желанию, в зависимости от своих планов. Но главное преимущество налицо – это позволит вам более свободно распоряжаться своими финансами в течение всех новогодних праздников, – уточняют в «Концессии».

Произвести авансовый платеж можно в личном кабинете АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в мобильном приложении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в мобильном приложении банка, в отделениях МФЦ Волгограда и в кассах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» по ул. Пархоменко, 47А.