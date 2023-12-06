Федеральные новости

Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах и уроках труда

Федеральные новости 06.12.2023 12:38
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06.12.2023 12:38


Депутаты Государственной думы приняли поправки в закон «Об образовании», подразумевающие запрет использования мобильных телефонов на уроках, а также возвращающие в школы уроки труда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин. 

Норму об использовании телефонов на уроках просили поддержать и родители и учителя, – напомнил Вячеслав Володин. – Принятое решение повысит качество образования наших детей. 

Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо, – добавил он. 

После подписания закона президентом России Владимиром Путиным он вступит в силу. Запрет на использование телефонов в школах начнет действовать уже с начала нового календарного года. 

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