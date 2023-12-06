Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах и уроках труда

Депутаты Государственной думы приняли поправки в закон «Об образовании», подразумевающие запрет использования мобильных телефонов на уроках, а также возвращающие в школы уроки труда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

– Норму об использовании телефонов на уроках просили поддержать и родители и учителя, – напомнил Вячеслав Володин. – Принятое решение повысит качество образования наших детей.

– Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо, – добавил он.

После подписания закона президентом России Владимиром Путиным он вступит в силу. Запрет на использование телефонов в школах начнет действовать уже с начала нового календарного года.