«Не можем забрать тело»: многодетный отец умер в автобусе Москва-Волгоград

По словам Елены, Сергей ездил в Москву, чтобы прописать новорожденного в квартире супруги, которой, как сироте, выдали в столице жилье. Никто не мог представить, что многодетный отец уже никогда не увидит своих малышей.
Общество 03.12.2023 20:05
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03.12.2023 20:05
По словам Елены, Сергей ездил в Москву, чтобы прописать новорожденного в квартире супруги, которой, как сироте, выдали в столице жилье. Никто не мог представить, что многодетный отец уже никогда не увидит своих малышей.
Тело 33-летнего Сергея Писарькова из Новоаннинского Волгоградской области, который скончался в автобусе по дороге из Москвы, его родные не могут привезти на родину для похорон из-за нехватки денег. Как рассказала V102.RU убитая горем мама Сергея Елена, несчастье случилось 30 ноября, когда ее сын возвращался из Москвы на автобусе – у молодого мужчины, предположительно, остановилось сердце.- Это случилось в Тамбовской области. Но мы до сих пор не можем забрать тело – на это нужны большие деньги. Тысяч 25 на перевозку, еще более 10 тысяч мы должны заплатить за вскрытие, - говорит потерявшая сына мать. – Нам трудно найти такие деньги. У Сергея осталось трое детей. Самый младший сын родился 10 ноября, ему еще и месяца нет.
По словам Елены, Сергей ездил в Москву, чтобы прописать новорожденного в квартире супруги, которой, как сироте, выдали в столице жилье. Никто не мог представить, что многодетный отец уже никогда не увидит своих малышей.
Сейчас знакомые, земляки скончавшегося новоаннинца собирают, кто сколько может, чтобы помочь осиротевшей семье.
Телефон для оказания помощи - 89026560487. Номер телефона привязан к карте Сбербанка Елены Николаевны П., мамы Сергея Писарькова.Фото Новоаннинский сегодня VK.com
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