Общество

Привезут с юга и севера: опубликовано расписание электричек в день футбола в Волгограде

Общество 15.10.2023 08:41
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15.10.2023 08:41


Сегодня, 15 октября, на стадионе «Волгоград Арена» пройдет футбольный матч, на который болельщики смогут добраться на пригородных поездах. Как сообщает V102.RU, АО «Волгоградтранспригород» опубликовало расписание движения электричек до и после матча, который начнется в Волгограде в 17.00.

К началу игры с Красноармейского и Тракторозаводского районов можно добраться:

- От ст. Шпалопропитка (14:15) до о.п. Мамаев Курган (15:14);

- От о.п. Тракторная пасс. (15:17) до о.п. Мамаев Курган (15:33);

- От ст. Шпалопропитка (15:47) до о.п. Мамаев Курган (16:56).

После окончания матча болельщики смогут уехать:

- От о.п. Мамаев Курган (19:26) до ст. Шпалопропитка (20:30);

- От о.п. Мамаев Курган (19:51) до ст. Шпалопропитка (20:50).

Как ранее сообщало информагентство, 15 октября назначен дополнительный пригородный поезд в город Волжский № 6437/6438. Его расписание:

- ст. Волгоград-1 19.10;

- о.п. Бакинская 19.15;

- о.п. Мам.Курган 19.20;

- о.п. Воссоединение 19.28;

- о.п. Вишневая 19.33;

- о.п. Верхнезареченская 19.38;

- Спартановка 19.43;

- о.п. Н.Спартановка 19.46;

- Мечетка 19.50;

- Прибытие в Волжский в 20.03.

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