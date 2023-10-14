Общество

Дополнительную электричку назначили из Волгограда в Волжский

Общество 14.10.2023 07:49
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14.10.2023 07:49


В СК «Ротор» снова позаботились о болельщиках из Волжского, договорившись о дополнительной электричке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Приволжскую железную дорогу, 15 октября в Волгограде назначена дополнительная городская электричка №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский.
Она отправится со ст. Волгоград-1 в 19:10, с остановочной платформы  Мамаев Курган (верхняя остановка) – в 19:20, прибудет на конечную ст. Волжский в 20:03.
Напомним, 15 октября на Волгоград Арене состоится матч волгоградского клуба и «Волги» из Ульяновска. Начало встречи – в 17-00 ч.
Фото сайта Приволжской железной дороги

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