Владимир Путин поощрил двух жительниц Волгоградской области





Сразу две жительницы Волгоградской области поощрены президентом России Владимиром Путиным за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное в открытом доступе распоряжение главы государства.

Так, в частности, Почетной грамотой Президента РФ награждены главный бухгалтер «Быково-Агротранс» Валентина Васильевна Барышникова и начальник отдела маслоэкстракционного завода в Урюпинске Людмила Владимировна Финагина.

Отметим, что наряду с волгоградскими работницами грамотами президента отмечены высокопоставленные чиновники из разных городов России и сотрудники федеральных ведомств.